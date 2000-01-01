Сасакин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сасакин Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1822 г.р.

Мать

Дети

Около 1874 г.р.
Около 1877 г.р.
Около 1881 г.р.
Около 1892 г.р.

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ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сасакин Тимофей

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Сасакина Ксения

Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Сасакин Николай

Мать ребёнка: Сасакина Ксения

Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Сасакин Семен

Мать ребёнка: Сасакина Ксения

Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Сасакина Ксения

Смерть
Неизвестно
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