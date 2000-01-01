Сасакин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сасакин Тимофей
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Сасакина Ксения
Рождение ребёнка
Около 1877
Сын: Сасакин Николай
Мать ребёнка: Сасакина Ксения
Рождение ребёнка
Около 1881
Сын: Сасакин Семен
Мать ребёнка: Сасакина Ксения
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Сасакина Ксения
Смерть
Неизвестно