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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Сасакин Николай

Отец ребёнка: Сасакин Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Сасакин Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сасакин Григорий

Отец ребёнка: Сасакин Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сасакин Александр

Отец ребёнка: Сасакин Тимофей

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