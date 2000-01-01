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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1877
Сын: Сасакин Николай
Отец ребёнка: Сасакин Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Сасакин Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сасакин Григорий
Отец ребёнка: Сасакин Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сасакин Александр
Отец ребёнка: Сасакин Тимофей