Сасакин Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сасакин Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сасакин Александр

Мать: Сасакина (Самолётова) Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Девяткина) Марья

Мать ребёнка: Сасакина Прасковья Акимовна

Бракосочетание
16.04.1900

Жена: Сасакина Прасковья Акимовна

Рогожка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Илюхина) Агафья

Мать ребёнка: Сасакина Прасковья Акимовна

Рождение ребёнка
17.12.1911

Дочь: Голованова (Сасакина) Евдокия

Мать ребёнка: Сасакина Прасковья Акимовна

Рогожка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.04.1920

Дочь: Щербакова (Сасакина) Анна

Мать ребёнка: Сасакина Прасковья Акимовна

Рогожка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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