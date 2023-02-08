Сасакин Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сасакин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Девяткина) Марья
Мать ребёнка: Сасакина Прасковья Акимовна
Бракосочетание
16.04.1900
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Илюхина) Агафья
Мать ребёнка: Сасакина Прасковья Акимовна
Рождение ребёнка
17.12.1911
Дочь: Голованова (Сасакина) Евдокия
Мать ребёнка: Сасакина Прасковья Акимовна
Рождение ребёнка
04.04.1920
Дочь: Щербакова (Сасакина) Анна
Мать ребёнка: Сасакина Прасковья Акимовна
Смерть
Неизвестно