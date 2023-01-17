Сасакин Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сасакин Тимофей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

18.05.1892

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Сасакин Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Сасакин Николай

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сасакин Григорий

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сасакин Александр

Мать ребёнка: ?

Смерть
18.05.1892
Рогожка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: от водянки
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