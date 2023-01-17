Сасакин Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смерти18.05.1892
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: Сасакин Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1877
Сын: Сасакин Николай
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сасакин Григорий
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сасакин Александр
Мать ребёнка: ?
Смерть
18.05.1892
Рогожка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: от водянки