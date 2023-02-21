Сасакина Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Давид
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Сасакин Александр
Рождение ребёнка
Около 1877
Сын: Сасакин Николай
Отец ребёнка: Сасакин Александр
Рождение ребёнка
Около 1881
Сын: Сасакин Семен
Отец ребёнка: Сасакин Александр
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Сасакин Александр
Смерть
Неизвестно