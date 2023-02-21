Сасакина Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сасакина Ксения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Около 1874 г.р.
Около 1877 г.р.
Около 1881 г.р.
Около 1892 г.р.

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ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Давид

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Сасакин Александр

Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Сасакин Николай

Отец ребёнка: Сасакин Александр

Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Сасакин Семен

Отец ребёнка: Сасакин Александр

Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Сасакин Александр

Смерть
Неизвестно
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