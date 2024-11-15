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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сорокин Перфирий Никифорович 26 л. кр-н Симбирской губернии Курмышского уезда, Бахаревской вол. села Рогожки. Кл. «Мазай». 1916 г. // Гос. архив Российской Федерации. Фон Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1252Георгиевское (Рогожка), с. вл.при руч. Волчий Враг.891584338348Церковь православная 1. Завод поташный 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Курмышский уезд
Георгиевское, Николаевка, Шуваловка, Тихомирово, Тореевка, Колесовка12Кн. Ник. Ив. Енгалычев659156164
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
725. Рогожка (Георгиевское), село бывшее владельческое, дворов 142, жителей 663, церковь православная
Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года
№НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
196Рогожка (Георгиевское), село, при рч. Кише; н. р.24088160545578
Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года
Название№СельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Рогожка село373Рогоженск. 1350Теп. Стан. —848180
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
18875Рогожкасело55°13'46°02'N-38-033
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
22649420116с Рогожкасело