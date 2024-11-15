село Рогожка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Рогожка

Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Нижегородской области

Находки

Где упоминается данное место
Сорокин Перфирий Никифорович 26 л. кр-н Симбирской губернии Курмышского уезда, Бахаревской вол. села Рогожки. Кл. «Мазай». 1916 г. // Гос. архив Российской Федерации. Фон Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Курмышский уезд
1252Георгиевское (Рогожка), с. вл.при руч. Волчий Враг.891584338348Церковь православная 1. Завод поташный 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Курмышский уезд
Георгиевское, Николаевка, Шуваловка, Тихомирово, Тореевка, Колесовка12Кн. Ник. Ив. Енгалычев659156164

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Курмышский уезд, Кочетовская волость
725. Рогожка (Георгиевское), село бывшее владельческое, дворов 142, жителей 663, церковь православная

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Курмышский уезд, Бахаревская волость
196Рогожка (Георгиевское), село, при рч. Кише; н. р.24088160545578

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Сергачский уезд, Тепло-Станская волость
Рогожка село373Рогоженск. 1350Теп. Стан. 848180

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Сеченовский район
18875Рогожкасело55°13'46°02'N-38-033

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Сеченовский муниципальный район, Сельское поселение Кочетовский сельсовет
22649420116с Рогожкасело

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