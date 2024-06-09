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Обыскалов Илларион Николаевич

Место рождения

д. Челдак, Крутинского р-на, Омской обл.

Дата рождения

1928

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Обыскалов Николай Алексеевич

Мать: Обыскалова Матрана Степановна

Рождение ребёнка
13.03.1954

Сын: Обыскалов Анатолий Илларионович

Мать ребёнка: Беликова - Обыскалова Евдакия Михайловна

Рождение ребёнка
1958

Сын: Обыскалов Александр Илларионович

Мать ребёнка: Беликова - Обыскалова Евдакия Михайловна

Рождение ребёнка
29.06.1961

Дочь: Ощепкова - Обыскалова Надежда Илларионовна

Мать ребёнка: Беликова - Обыскалова Евдакия Михайловна

Смерть
1990

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