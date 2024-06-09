Обыскалов Илларион Николаевич
Место рожденияд. Челдак, Крутинского р-на, Омской обл.
Дата рождения1928
Дата смерти1990
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Рождение ребёнка
13.03.1954
Сын: Обыскалов Анатолий Илларионович
Мать ребёнка: Беликова - Обыскалова Евдакия Михайловна
Рождение ребёнка
1958
Сын: Обыскалов Александр Илларионович
Мать ребёнка: Беликова - Обыскалова Евдакия Михайловна
Рождение ребёнка
29.06.1961
Смерть
1990