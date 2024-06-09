Беликова - Обыскалова Евдакия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беликова - Обыскалова Евдакия Михайловна

Место рождения

д. Сладкое, Крутинского р-на, Омской обл.

Дата рождения

1930

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Беликов Михаил Тихонович

Мать: Меркушина - Беликова Аграфена Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
13.03.1954

Сын: Обыскалов Анатолий Илларионович

Отец ребёнка: Обыскалов Илларион Николаевич

Рождение ребёнка
1958

Сын: Обыскалов Александр Илларионович

Отец ребёнка: Обыскалов Илларион Николаевич

Рождение ребёнка
29.06.1961

Дочь: Ощепкова - Обыскалова Надежда Илларионовна

Отец ребёнка: Обыскалов Илларион Николаевич

Смерть
2010

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