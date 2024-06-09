Беликова - Обыскалова Евдакия Михайловна
Место рожденияд. Сладкое, Крутинского р-на, Омской обл.
Дата рождения1930
Дата смерти2010
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
13.03.1954
Сын: Обыскалов Анатолий Илларионович
Отец ребёнка: Обыскалов Илларион Николаевич
Рождение ребёнка
1958
Сын: Обыскалов Александр Илларионович
Отец ребёнка: Обыскалов Илларион Николаевич
Рождение ребёнка
29.06.1961
Дочь: Ощепкова - Обыскалова Надежда Илларионовна
Отец ребёнка: Обыскалов Илларион Николаевич
Смерть
2010