Обыскалов Анатолий Илларионович 13.03.1954 — найти родственников по фамилии на Familio
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Обыскалов Анатолий Илларионович

Место рождения

д. Челдак, Крутинского р-на, Омской обл.

Дата рождения

13.03.1954

Дата смерти

06.08.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1954

Отец: Обыскалов Илларион Николаевич

Мать: Беликова - Обыскалова Евдакия Михайловна

д. Челдак, Крутинского р-на, Омской обл.
Рождение ребёнка
13.01.1976

Дочь: Обыскалова - Гусева Ольга

Мать ребёнка: Тебелиус - Обыскалова Вера Давыдовна

д. Челдак, Крутинского р-на, Омской обл.
Рождение ребёнка
05.12.1977

Сын: Обыскалов Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Тебелиус - Обыскалова Вера Давыдовна

д. Челдак, Крутинского р-на, Омской обл.
Рождение ребёнка
08.06.1983

Дочь: Обыскалова Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Тебелиус - Обыскалова Вера Давыдовна

с.Шипуново, Крутинского р-на, Омской обл.
Смерть
06.08.2012

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