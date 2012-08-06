Обыскалов Анатолий Илларионович
Место рожденияд. Челдак, Крутинского р-на, Омской обл.
Дата рождения13.03.1954
Дата смерти06.08.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1954
д. Челдак, Крутинского р-на, Омской обл.
Рождение ребёнка
13.01.1976
Дочь: Обыскалова - Гусева Ольга
Мать ребёнка: Тебелиус - Обыскалова Вера Давыдовна
д. Челдак, Крутинского р-на, Омской обл.
Рождение ребёнка
05.12.1977
Сын: Обыскалов Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Тебелиус - Обыскалова Вера Давыдовна
д. Челдак, Крутинского р-на, Омской обл.
Рождение ребёнка
08.06.1983
Дочь: Обыскалова Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Тебелиус - Обыскалова Вера Давыдовна
с.Шипуново, Крутинского р-на, Омской обл.
Смерть
06.08.2012