Обыскалова Матрана Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Обыскалова Васса Николаевна
Отец ребёнка: Обыскалов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1908
Сын: Обыскалов Еферий Николаевич
Отец ребёнка: Обыскалов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1909
Сын: Обыскалов Трифон Николаевич
Отец ребёнка: Обыскалов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1924
Сын: Обыскалов Иван Николаевич
Отец ребёнка: Обыскалов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1927
Сын: Обыскалов Афанасий Николаевич
Отец ребёнка: Обыскалов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1928
Сын: Обыскалов Илларион Николаевич
Отец ребёнка: Обыскалов Николай Алексеевич
д. Челдак, Крутинского р-на, Омской обл.
Смерть
Неизвестно