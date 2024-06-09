Обыскалова Матрана Степановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Обыскалова Матрана Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Обыскалова Васса Николаевна

Отец ребёнка: Обыскалов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1908

Сын: Обыскалов Еферий Николаевич

Отец ребёнка: Обыскалов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1909

Сын: Обыскалов Трифон Николаевич

Отец ребёнка: Обыскалов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1924

Сын: Обыскалов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Обыскалов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1927

Сын: Обыскалов Афанасий Николаевич

Отец ребёнка: Обыскалов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1928

Сын: Обыскалов Илларион Николаевич

Отец ребёнка: Обыскалов Николай Алексеевич

д. Челдак, Крутинского р-на, Омской обл.
Смерть
Неизвестно

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