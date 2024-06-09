Обыскалов Николай Алексеевич
Место рожденияд. Челдак, Крутинского р-на, Омской обл.
Дата рождения1885
Дата смерти1958
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
д. Челдак, Крутинского р-на, Омской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Обыскалова Васса Николаевна
Мать ребёнка: Обыскалова Матрана Степановна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Обыскалов Еферий Николаевич
Мать ребёнка: Обыскалова Матрана Степановна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Обыскалов Трифон Николаевич
Мать ребёнка: Обыскалова Матрана Степановна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Обыскалов Иван Николаевич
Мать ребёнка: Обыскалова Матрана Степановна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Обыскалов Афанасий Николаевич
Мать ребёнка: Обыскалова Матрана Степановна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Обыскалов Илларион Николаевич
Мать ребёнка: Обыскалова Матрана Степановна
д. Челдак, Крутинского р-на, Омской обл.
Смерть
1958