Обыскалов Николай Алексеевич 1885 — найти родственников по фамилии на Familio
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Обыскалов Николай Алексеевич

Место рождения

д. Челдак, Крутинского р-на, Омской обл.

Дата рождения

1885

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Обыскалов Алексей Михайлович

Мать: Обыскалова Марфа Филимоновна

д. Челдак, Крутинского р-на, Омской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Обыскалова Васса Николаевна

Мать ребёнка: Обыскалова Матрана Степановна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Обыскалов Еферий Николаевич

Мать ребёнка: Обыскалова Матрана Степановна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Обыскалов Трифон Николаевич

Мать ребёнка: Обыскалова Матрана Степановна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Обыскалов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Обыскалова Матрана Степановна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Обыскалов Афанасий Николаевич

Мать ребёнка: Обыскалова Матрана Степановна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Обыскалов Илларион Николаевич

Мать ребёнка: Обыскалова Матрана Степановна

д. Челдак, Крутинского р-на, Омской обл.
Смерть
1958

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