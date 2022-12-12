Горьков Фёдор Лаврентьевич
Место рожденияд. Малиновка Сердобского р-на Саратовск. обл.
Дата рождения1867
Дата смерти28.05.1946
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Горьков Лаврентий
Мать: не указана
д. Малиновка Сердобского р-на Саратовск. обл.
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Авдеева Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Антонина Фёдоровна
Мать ребёнка: Анна Николаевна
Рождение ребёнка
05.04.1901
Дочь: Попова Лидия Фёдоровна
Мать ребёнка: Анна Николаевна
д. Малиновка Сердобского р-на Саратовск. обл.
Рождение ребёнка
16.10.1908
Дочь: Таисия Фёдоровна
Мать ребёнка: Анна Николаевна
д. Малиновка Сердобского р-на Саратовск. обл.
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Серафима Фёдоровна
Мать ребёнка: Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горьков Владимир Фёдорович
Мать ребёнка: Анна Николаевна
д. Малиновка Сердобского р-на Саратовск. обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Фёдоровна
Мать ребёнка: Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горьков Василий Фёдорович
Мать ребёнка: Анна Николаевна
Смерть
28.05.1946
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Причина смерти: рак предстательной железы