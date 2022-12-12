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Горьков Фёдор Лаврентьевич

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Место рождения

д. Малиновка Сердобского р-на Саратовск. обл.

Дата рождения

1867

Дата смерти

28.05.1946

Пол

Мужской

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Горьков Лаврентий

Мать: не указана

д. Малиновка Сердобского р-на Саратовск. обл.
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Авдеева Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Антонина Фёдоровна

Мать ребёнка: Анна Николаевна

Рождение ребёнка
05.04.1901

Дочь: Попова Лидия Фёдоровна

Мать ребёнка: Анна Николаевна

д. Малиновка Сердобского р-на Саратовск. обл.
Рождение ребёнка
16.10.1908

Дочь: Таисия Фёдоровна

Мать ребёнка: Анна Николаевна

д. Малиновка Сердобского р-на Саратовск. обл.
Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Серафима Фёдоровна

Мать ребёнка: Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горьков Владимир Фёдорович

Мать ребёнка: Анна Николаевна

д. Малиновка Сердобского р-на Саратовск. обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Фёдоровна

Мать ребёнка: Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горьков Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Анна Николаевна

Смерть
28.05.1946
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Причина смерти: рак предстательной железы
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