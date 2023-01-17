Горьков Василий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти31.12.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горьков Фёдор Лаврентьевич
Мать: Анна Николаевна
Рождение ребёнка
14.06.1927
Дочь: Горькова Алевтина Васильевна
Мать ребёнка: Мария Павловна
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Павловна
Смерть
31.12.1979