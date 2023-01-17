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Горьков Василий Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

31.12.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горьков Фёдор Лаврентьевич

Мать: Анна Николаевна

Рождение ребёнка
14.06.1927

Дочь: Горькова Алевтина Васильевна

Мать ребёнка: Мария Павловна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Павловна

Смерть
31.12.1979
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