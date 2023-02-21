Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Авдеева Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Горьков Фёдор Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Антонина Фёдоровна

Отец ребёнка: Горьков Фёдор Лаврентьевич

Рождение ребёнка
05.04.1901

Дочь: Попова Лидия Фёдоровна

Отец ребёнка: Горьков Фёдор Лаврентьевич

д. Малиновка Сердобского р-на Саратовск. обл.
Рождение ребёнка
16.10.1908

Дочь: Таисия Фёдоровна

Отец ребёнка: Горьков Фёдор Лаврентьевич

д. Малиновка Сердобского р-на Саратовск. обл.
Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Серафима Фёдоровна

Отец ребёнка: Горьков Фёдор Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горьков Владимир Фёдорович

Отец ребёнка: Горьков Фёдор Лаврентьевич

д. Малиновка Сердобского р-на Саратовск. обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Фёдоровна

Отец ребёнка: Горьков Фёдор Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горьков Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Горьков Фёдор Лаврентьевич

Смерть
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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