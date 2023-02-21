Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Авдеева Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Горьков Фёдор Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Антонина Фёдоровна
Отец ребёнка: Горьков Фёдор Лаврентьевич
Рождение ребёнка
05.04.1901
Дочь: Попова Лидия Фёдоровна
Отец ребёнка: Горьков Фёдор Лаврентьевич
д. Малиновка Сердобского р-на Саратовск. обл.
Рождение ребёнка
16.10.1908
Дочь: Таисия Фёдоровна
Отец ребёнка: Горьков Фёдор Лаврентьевич
д. Малиновка Сердобского р-на Саратовск. обл.
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Серафима Фёдоровна
Отец ребёнка: Горьков Фёдор Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горьков Владимир Фёдорович
Отец ребёнка: Горьков Фёдор Лаврентьевич
д. Малиновка Сердобского р-на Саратовск. обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Фёдоровна
Отец ребёнка: Горьков Фёдор Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горьков Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Горьков Фёдор Лаврентьевич
Смерть
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область