Попова (Горькова) Лидия Фёдоровна
Место рожденияд. Малиновка Сердобского р-на Саратовск. обл.
Дата рождения05.04.1901
Дата смерти14.11.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1901
Отец: Горьков Фёдор Лаврентьевич
Мать: Анна Николаевна
д. Малиновка Сердобского р-на Саратовск. обл.
Рождение ребёнка
20.09.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попов Константин Ерастович
г. Самарканд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.11.1998
Похороны
Неизвестно
Новофрязинское клдб.