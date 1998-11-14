Попова (Горькова) Лидия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Горькова) Лидия Фёдоровна

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Место рождения

д. Малиновка Сердобского р-на Саратовск. обл.

Дата рождения

05.04.1901

Дата смерти

14.11.1998

Пол

Женский

Отец

1867 г.р.

Мать

Муж

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1901

Отец: Горьков Фёдор Лаврентьевич

Мать: Анна Николаевна

д. Малиновка Сердобского р-на Саратовск. обл.
Рождение ребёнка
20.09.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Константин Ерастович

г. Самарканд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Константин Ерастович

Смерть
14.11.1998
Фрязино, Фрязино, Московская область
Похороны
Неизвестно
Фрязино, Фрязино, Московская область
Новофрязинское клдб.
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