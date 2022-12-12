Шипилова (Брусилова) Ксения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШипилова (Брусилова) Ксения Николаевна

Шипилова (Брусилова) Ксения Николаевна

avatar

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

22.01.1828 ст.

Дата смерти

?.01.1900

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1828 ст.

Отец: Брусилов Николай Петрович

Мать: Брусилова Анна Лонгиновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Шипилов Николай Леонидович

Отец ребёнка: Шипилов Леонид Павлович

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Шейбер Екатерина Леонидовна

Отец ребёнка: Шипилов Леонид Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шипилова Мария Леонидовна

Отец ребёнка: Шипилов Леонид Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипилов Леонид Павлович

Смерть
?.01.1900
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close