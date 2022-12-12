Шипилова (Брусилова) Ксения Николаевна
Место рождения
Дата рождения22.01.1828 ст.
Дата смерти?.01.1900
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1828 ст.
Рождение ребёнка
1848
Сын: Шипилов Николай Леонидович
Отец ребёнка: Шипилов Леонид Павлович
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Шейбер Екатерина Леонидовна
Отец ребёнка: Шипилов Леонид Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шипилова Мария Леонидовна
Отец ребёнка: Шипилов Леонид Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.01.1900