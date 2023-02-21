Брусилова (Гофман) Анна Лонгиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брусилова (Гофман) Анна Лонгиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

02.11.1830 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1810

Муж: Брусилов Николай Петрович

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Непенина Вера Николаевна

Отец ребёнка: Брусилов Николай Петрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
16.03.1814 ст.

Дочь: Брусилова Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Брусилов Николай Петрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
22.01.1828 ст.

Дочь: Шипилова Ксения Николаевна

Отец ребёнка: Брусилов Николай Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
02.11.1830 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
от холеры
Похороны
05.11.1830 ст.
Спасо-Прилуцкий, Вологодский уезд, Вологодская губерния
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