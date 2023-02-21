Брусилова (Гофман) Анна Лонгиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смерти02.11.1830 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1810
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Непенина Вера Николаевна
Отец ребёнка: Брусилов Николай Петрович
Рождение ребёнка
16.03.1814 ст.
Дочь: Брусилова Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Брусилов Николай Петрович
Рождение ребёнка
22.01.1828 ст.
Дочь: Шипилова Ксения Николаевна
Отец ребёнка: Брусилов Николай Петрович
Смерть
02.11.1830 ст.
от холеры
Похороны
05.11.1830 ст.
Спасо-Прилуцкий, Вологодский уезд, Вологодская губерния