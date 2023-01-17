Брусилов Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения11.10.1782
Дата смерти21.05.1849
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1782
Отец: Брусилов Пётр Иванович
Мать: не указана
Место жительства
С 1790 по 1796
Место жительства
С 1796 по 1821
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Около 1810
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Непенина Вера Николаевна
Мать ребёнка: Брусилова Анна Лонгиновна
Рождение ребёнка
16.03.1814 ст.
Дочь: Брусилова Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Брусилова Анна Лонгиновна
Место жительства
С 1821 по 1834
Рождение ребёнка
22.01.1828 ст.
Дочь: Шипилова Ксения Николаевна
Мать ребёнка: Брусилова Анна Лонгиновна
Место жительства
С 1834 по 1849
Смерть
21.05.1849