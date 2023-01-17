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Брусилов Николай Петрович

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Место рождения

Скуратово, Выгоничский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

11.10.1782

Дата смерти

21.05.1849

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1782

Отец: Брусилов Пётр Иванович

Мать: не указана

Скуратово, Выгоничский муниципальный район, Брянская область
Место жительства
С 1790 по 1796
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1796 по 1821
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Около 1810

Жена: Брусилова Анна Лонгиновна

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Непенина Вера Николаевна

Мать ребёнка: Брусилова Анна Лонгиновна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
16.03.1814 ст.

Дочь: Брусилова Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Брусилова Анна Лонгиновна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1821 по 1834
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.01.1828 ст.

Дочь: Шипилова Ксения Николаевна

Мать ребёнка: Брусилова Анна Лонгиновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1834 по 1849
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
21.05.1849
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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