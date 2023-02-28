Курьянова (Симонова) Екатерина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Бракосочетание
02.02.1876
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.08.1878
Сын: Курьянов Максим Дементьевич
Отец ребёнка: Курьянов Дементий Тихонович
Рождение ребёнка
03.09.1882
Сын: Курьянов Михаил Дементьевич
Отец ребёнка: Курьянов Дементий Тихонович
Рождение ребёнка
03.11.1884
Дочь: Матрёна Дементьевна
Отец ребёнка: Курьянов Дементий Тихонович
Рождение ребёнка
19.11.1886
Дочь: Горматова Екатерина Дементьевна
Отец ребёнка: Курьянов Дементий Тихонович
Рождение ребёнка
26.05.1889
Сын: Курьянов Игнат Дементьевич
Отец ребёнка: Курьянов Дементий Тихонович
Рождение ребёнка
09.01.1894
Сын: Курьянов Григорий Дементьевич
Отец ребёнка: Курьянов Дементий Тихонович
Рождение ребёнка
19.07.1897
Сын: Курьянов Семён Дементьевич
Отец ребёнка: Курьянов Дементий Тихонович
Смерть
Неизвестно