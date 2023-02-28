Курьянова (Симонова) Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курьянова (Симонова) Екатерина Сергеевна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Симонов Сергей Степанович

Мать: Симонова Ефимия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
02.02.1876

Муж: Курьянов Дементий Тихонович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.08.1878

Сын: Курьянов Максим Дементьевич

Отец ребёнка: Курьянов Дементий Тихонович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.09.1882

Сын: Курьянов Михаил Дементьевич

Отец ребёнка: Курьянов Дементий Тихонович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.11.1884

Дочь: Матрёна Дементьевна

Отец ребёнка: Курьянов Дементий Тихонович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.11.1886

Дочь: Горматова Екатерина Дементьевна

Отец ребёнка: Курьянов Дементий Тихонович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.05.1889

Сын: Курьянов Игнат Дементьевич

Отец ребёнка: Курьянов Дементий Тихонович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.01.1894

Сын: Курьянов Григорий Дементьевич

Отец ребёнка: Курьянов Дементий Тихонович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.07.1897

Сын: Курьянов Семён Дементьевич

Отец ребёнка: Курьянов Дементий Тихонович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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