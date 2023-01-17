Курьянов Максим Дементьевич
Место рождения
Дата рождения02.08.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1878
Рождение ребёнка
23.03.1902
Дочь: Анна Максимовна
Мать ребёнка: Курьянова Пераскева Егоровна
Рождение ребёнка
22.08.1903
Сын: Курьянов Михаил Максимович
Мать ребёнка: Курьянова Пераскева Егоровна
Бракосочетание
28.01.1904
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.12.1904
Сын: Курьянов Николай Максимович
Мать ребёнка: Курьянова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
26.12.1906
Дочь: Анастасия Максимовна
Мать ребёнка: Курьянова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
16.07.1910
Дочь: Пераскева Максимовна
Мать ребёнка: Курьянова Мария Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно