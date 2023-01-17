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Курьянов Максим Дементьевич

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

02.08.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1878

Отец: Курьянов Дементий Тихонович

Мать: Курьянова Екатерина Сергеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.03.1902

Дочь: Анна Максимовна

Мать ребёнка: Курьянова Пераскева Егоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.08.1903

Сын: Курьянов Михаил Максимович

Мать ребёнка: Курьянова Пераскева Егоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
28.01.1904

Жена: Курьянова Мария Николаевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.12.1904

Сын: Курьянов Николай Максимович

Мать ребёнка: Курьянова Мария Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.12.1906

Дочь: Анастасия Максимовна

Мать ребёнка: Курьянова Мария Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.07.1910

Дочь: Пераскева Максимовна

Мать ребёнка: Курьянова Мария Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курьянова Пераскева Егоровна

Смерть
Неизвестно
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