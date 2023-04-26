Симонова Ефимия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти30.10.1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.11.1846
Отец ребёнка: Симонов Сергей Степанович
Рождение ребёнка
11.02.1849
Дочь: (Симонова) Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Симонов Сергей Степанович
Рождение ребёнка
10.05.1850
Отец ребёнка: Симонов Сергей Степанович
Рождение ребёнка
01.11.1851
Дочь: (Симонова) Матрёна Сергеевна
Отец ребёнка: Симонов Сергей Степанович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Симонова) Матрёна Сергеевна
Отец ребёнка: Симонов Сергей Степанович
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Курьянова (Симонова) Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Симонов Сергей Степанович
Смерть
30.10.1881