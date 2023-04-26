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Симонова Ефимия Ивановна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

30.10.1881

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симонов Сергей Степанович

Рождение ребёнка
12.11.1846

Сын: Симонов Роман Сергеевич

Отец ребёнка: Симонов Сергей Степанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.02.1849

Дочь: (Симонова) Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Симонов Сергей Степанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.05.1850

Сын: Симонов Пётр Сергеевич

Отец ребёнка: Симонов Сергей Степанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.11.1851

Дочь: (Симонова) Матрёна Сергеевна

Отец ребёнка: Симонов Сергей Степанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Симонова) Матрёна Сергеевна

Отец ребёнка: Симонов Сергей Степанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Курьянова (Симонова) Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Симонов Сергей Степанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
30.10.1881
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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