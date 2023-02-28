Курьянов Михаил Дементьевич
Место рождения
Дата рождения03.09.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1882
Бракосочетание
09.10.1906
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.07.1907
Мать ребёнка: Курьянова Марина Спиридоновна
Рождение ребёнка
25.09.1909
Мать ребёнка: Курьянова Марина Спиридоновна
Рождение ребёнка
01.08.1911
Сын: Курьянов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Курьянова Марина Спиридоновна
Рождение ребёнка
22.08.1913
Дочь: Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Курьянова Марина Спиридоновна
Рождение ребёнка
08.09.1915
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Курьянова Марина Спиридоновна
Смерть
Неизвестно