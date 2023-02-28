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Курьянов Михаил Дементьевич

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

03.09.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1882

Отец: Курьянов Дементий Тихонович

Мать: Курьянова Екатерина Сергеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
09.10.1906

Жена: Курьянова Марина Спиридоновна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.07.1907

Сын: Курьянов Илья Михайлович

Мать ребёнка: Курьянова Марина Спиридоновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.09.1909

Сын: Курьянов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Курьянова Марина Спиридоновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.08.1911

Сын: Курьянов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Курьянова Марина Спиридоновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.08.1913

Дочь: Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Курьянова Марина Спиридоновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.09.1915

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Курьянова Марина Спиридоновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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