Трунин Трофим Степанов 1730 — найти родственников по фамилии на Familio

Трунин Трофим Степанов

Автор
СЛ
Лохтурова С.

мужской, родился 1730, Демидово, Павловский Посад, Московская область

умер 1806, Демидово, Павловский Посад, Московская область

Отец
Трунин Степан Павлов1680 г.р.
Мать
Трунина Мария Васильева1682 г.р.
Супруги
Трунина Авдотья Владимирова1740 г.р.
Дети
Трунина Васса Трофимова1775 г.р.
Трунин Яков Трофимов1777 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Трунин Степан Павлов

Мать: Трунина Мария Васильева

Демидово, Павловский Посад, Московская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трунина Авдотья Владимирова

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Трунина Васса Трофимова

Мать ребёнка: Трунина Авдотья Владимирова

Демидово, Павловский Посад, Московская область

Рождение ребёнка
1777

Сын: Трунин Яков Трофимов

Мать ребёнка: Трунина Авдотья Владимирова

Демидово, Павловский Посад, Московская область

Смерть
1806
Демидово, Павловский Посад, Московская область

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