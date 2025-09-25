Трунин Трофим Степанов
мужской, родился 1730, Демидово, Павловский Посад, Московская область
умер 1806, Демидово, Павловский Посад, Московская область
ОтецТрунин Степан Павлов1680 г.р.
МатьТрунина Мария Васильева1682 г.р.
Супруги
Трунина Авдотья Владимирова1740 г.р.
Дети
Трунина Васса Трофимова1775 г.р.
Трунин Яков Трофимов1777 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Трунин Степан Павлов
Мать: Трунина Мария Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Трунина Васса Трофимова
Мать ребёнка: Трунина Авдотья Владимирова
Рождение ребёнка
1777
Сын: Трунин Яков Трофимов
Мать ребёнка: Трунина Авдотья Владимирова
Смерть
1806