Трунина Авдотья Владимирова 1740 — найти родственников по фамилии на Familio

Трунина Авдотья Владимирова

Автор
СЛ
Лохтурова С.

женский, родилась 1740

умерла Неизвестно

Супруги
Трунин Трофим Степанов1730 г.р.
Дети
Трунина Васса Трофимова1775 г.р.
Трунин Яков Трофимов1777 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трунин Трофим Степанов

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Трунина Васса Трофимова

Отец ребёнка: Трунин Трофим Степанов

Демидово, Павловский Посад, Московская область

Рождение ребёнка
1777

Сын: Трунин Яков Трофимов

Отец ребёнка: Трунин Трофим Степанов

Демидово, Павловский Посад, Московская область

Смерть
Неизвестно

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