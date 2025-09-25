Трунина Авдотья Владимирова
женский, родилась 1740
умерла Неизвестно
Супруги
Трунин Трофим Степанов1730 г.р.
Дети
Трунина Васса Трофимова1775 г.р.
Трунин Яков Трофимов1777 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Трунина Васса Трофимова
Отец ребёнка: Трунин Трофим Степанов
Демидово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1777
Сын: Трунин Яков Трофимов
Отец ребёнка: Трунин Трофим Степанов
Демидово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно