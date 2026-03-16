Трунин Яков Трофимов 1777 — найти родственников по фамилии на Familio

Трунин Яков Трофимов

Автор
СЛ
Лохтурова С.

мужской, родился 1777, Демидово, Павловский Посад, Московская область

Отец
Трунин Трофим Степанов1730 г.р.
Мать
Трунина Авдотья Владимирова1740 г.р.
Супруги
Трунина Евдокия Андреева1779 г.р.
Дети
Трунин Гурий Яковлев08.11.1803 г.р.
Трунин Устин Яковлиевич1807 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Трунин Трофим Степанов

Мать: Трунина Авдотья Владимирова

Демидово, Павловский Посад, Московская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трунина Евдокия Андреева

Рождение ребёнка
08.11.1803

Сын: Трунин Гурий Яковлев

Мать ребёнка: Трунина Евдокия Андреева

Демидово, Павловский Посад, Московская область

Рождение ребёнка
1807

Сын: Трунин Устин Яковлиевич

Мать ребёнка: Трунина Евдокия Андреева

Демидово, Павловский Посад, Московская область

Рождение ребёнка
26.03.1810

Дочь: Трунина Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Трунина Евдокия Андреева

Демидово, Павловский Посад, Московская область

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