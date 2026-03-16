Трунин Яков Трофимов
мужской, родился 1777, Демидово, Павловский Посад, Московская область
ОтецТрунин Трофим Степанов1730 г.р.
МатьТрунина Авдотья Владимирова1740 г.р.
Супруги
Трунина Евдокия Андреева1779 г.р.
Дети
Трунин Гурий Яковлев08.11.1803 г.р.
Трунин Устин Яковлиевич1807 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трунина Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
08.11.1803
Сын: Трунин Гурий Яковлев
Мать ребёнка: Трунина Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Трунина Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
26.03.1810
Дочь: Трунина Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Трунина Евдокия Андреева