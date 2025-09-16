Трунина Мария Васильева
женский, родилась 1682
умерла 1756
Супруги
Трунин Степан Павлов1680 г.р.
Дети
Трунина Наталья Степанова1702 г.р.
Трунин Степан Степанов1712 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трунин Степан Павлов
Рождение ребёнка
1702
Дочь: Трунина Наталья Степанова
Отец ребёнка: Трунин Степан Павлов
Рождение ребёнка
1712
Отец ребёнка: Трунин Степан Павлов
Рождение ребёнка
1713
Дочь: Трунина Авдотья Степанова
Отец ребёнка: Трунин Степан Павлов
Рождение ребёнка
1717
Отец ребёнка: Трунин Степан Павлов
Рождение ребёнка
1717
Сын: Трунин Селиверст Степанов
Отец ребёнка: Трунин Степан Павлов
Рождение ребёнка
1730
Отец ребёнка: Трунин Степан Павлов
Смерть
1756