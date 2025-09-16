Трунина Мария Васильева 1682 — найти родственников по фамилии на Familio

Трунина Мария Васильева

Автор
СЛ
Лохтурова С.

женский, родилась 1682

умерла 1756

Супруги
Трунин Степан Павлов1680 г.р.
Дети
Трунина Наталья Степанова1702 г.р.
Трунин Степан Степанов1712 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трунин Степан Павлов

Рождение ребёнка
1702

Дочь: Трунина Наталья Степанова

Отец ребёнка: Трунин Степан Павлов

Демидово, Павловский Посад, Московская область

Рождение ребёнка
1712

Сын: Трунин Степан Степанов

Отец ребёнка: Трунин Степан Павлов

Демидово, Павловский Посад, Московская область

Рождение ребёнка
1713

Дочь: Трунина Авдотья Степанова

Отец ребёнка: Трунин Степан Павлов

Демидово, Павловский Посад, Московская область

Рождение ребёнка
1717

Сын: Трунин Василий Степанов

Отец ребёнка: Трунин Степан Павлов

Демидово, Павловский Посад, Московская область

Рождение ребёнка
1717

Сын: Трунин Селиверст Степанов

Отец ребёнка: Трунин Степан Павлов

Демидово, Павловский Посад, Московская область

Рождение ребёнка
1730

Сын: Трунин Трофим Степанов

Отец ребёнка: Трунин Степан Павлов

Демидово, Павловский Посад, Московская область

Смерть
1756

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