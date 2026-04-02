Трунин Степан Степанов 1712 — найти родственников по фамилии на Familio

Трунин Степан Степанов

Автор
СЛ
Лохтурова С.

мужской, родился 1712, Демидово, Павловский Посад, Московская область

умер 26.12.1780, Демидово, Павловский Посад, Московская область

Отец
Трунин Степан Павлов1680 г.р.
Мать
Трунина Мария Васильева1682 г.р.
Супруги
Трунина Агафья Григорьева1715 г.р.
Дети
Трунин Василий Степанов1736 г.р.
Трунина Гликерья Степанова1739 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Трунин Степан Павлов

Мать: Трунина Мария Васильева

Демидово, Павловский Посад, Московская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трунина Агафья Григорьева

Рождение ребёнка
1736

Сын: Трунин Василий Степанов

Мать ребёнка: Трунина Агафья Григорьева

Демидово, Павловский Посад, Московская область

Рождение ребёнка
1739

Дочь: Трунина Гликерья Степанова

Мать ребёнка: Трунина Агафья Григорьева

Рождение ребёнка
1752

Сын: Трунин Алексей Степанов

Мать ребёнка: Трунина Агафья Григорьева

Демидово, Павловский Посад, Московская область

Смерть
26.12.1780
Демидово, Павловский Посад, Московская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.