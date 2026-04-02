Трунин Степан Степанов
мужской, родился 1712, Демидово, Павловский Посад, Московская область
умер 26.12.1780, Демидово, Павловский Посад, Московская область
ОтецТрунин Степан Павлов1680 г.р.
МатьТрунина Мария Васильева1682 г.р.
Супруги
Трунина Агафья Григорьева1715 г.р.
Дети
Трунин Василий Степанов1736 г.р.
Трунина Гликерья Степанова1739 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Трунин Степан Павлов
Мать: Трунина Мария Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1736
Мать ребёнка: Трунина Агафья Григорьева
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Трунина Гликерья Степанова
Мать ребёнка: Трунина Агафья Григорьева
Рождение ребёнка
1752
Мать ребёнка: Трунина Агафья Григорьева
Смерть
26.12.1780