Трунина Агафья Григорьева
женский, родилась 1715
умерла 1756
Супруги
Трунин Степан Степанов1712 г.р.
Дети
Трунин Василий Степанов1736 г.р.
Трунина Гликерья Степанова1739 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1736
Отец ребёнка: Трунин Степан Степанов
Демидово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Трунина Гликерья Степанова
Отец ребёнка: Трунин Степан Степанов
Рождение ребёнка
1752
Отец ребёнка: Трунин Степан Степанов
Демидово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
1756