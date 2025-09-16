Трунина Агафья Григорьева 1715 — найти родственников по фамилии на Familio

Трунина Агафья Григорьева

Автор
СЛ
Лохтурова С.

женский, родилась 1715

умерла 1756

Супруги
Трунин Степан Степанов1712 г.р.
Дети
Трунин Василий Степанов1736 г.р.
Трунина Гликерья Степанова1739 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трунин Степан Степанов

Рождение ребёнка
1736

Сын: Трунин Василий Степанов

Отец ребёнка: Трунин Степан Степанов

Демидово, Павловский Посад, Московская область

Рождение ребёнка
1739

Дочь: Трунина Гликерья Степанова

Отец ребёнка: Трунин Степан Степанов

Рождение ребёнка
1752

Сын: Трунин Алексей Степанов

Отец ребёнка: Трунин Степан Степанов

Демидово, Павловский Посад, Московская область

Смерть
1756

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