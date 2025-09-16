Трунин Степан Павлов
мужской, родился 1680, Демидово, Павловский Посад, Московская область
умер 1764
Супруги
Трунина Мария Васильева1682 г.р.
Дети
Трунина Наталья Степанова1702 г.р.
Трунин Степан Степанов1712 г.р.Показать еще 4
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трунина Мария Васильева
Рождение ребёнка
1702
Дочь: Трунина Наталья Степанова
Мать ребёнка: Трунина Мария Васильева
Рождение ребёнка
1712
Мать ребёнка: Трунина Мария Васильева
Рождение ребёнка
1713
Дочь: Трунина Авдотья Степанова
Мать ребёнка: Трунина Мария Васильева
Рождение ребёнка
1717
Мать ребёнка: Трунина Мария Васильева
Рождение ребёнка
1717
Сын: Трунин Селиверст Степанов
Мать ребёнка: Трунина Мария Васильева
Рождение ребёнка
1730
Мать ребёнка: Трунина Мария Васильева
Смерть
1764