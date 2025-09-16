Трунин Степан Павлов 1680 — найти родственников по фамилии на Familio

Трунин Степан Павлов

Автор
СЛ
Лохтурова С.

мужской, родился 1680, Демидово, Павловский Посад, Московская область

умер 1764

Супруги
Трунина Мария Васильева1682 г.р.
Дети
Трунина Наталья Степанова1702 г.р.
Трунин Степан Степанов1712 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидово, Павловский Посад, Московская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трунина Мария Васильева

Рождение ребёнка
1702

Дочь: Трунина Наталья Степанова

Мать ребёнка: Трунина Мария Васильева

Демидово, Павловский Посад, Московская область

Рождение ребёнка
1712

Сын: Трунин Степан Степанов

Мать ребёнка: Трунина Мария Васильева

Демидово, Павловский Посад, Московская область

Рождение ребёнка
1713

Дочь: Трунина Авдотья Степанова

Мать ребёнка: Трунина Мария Васильева

Демидово, Павловский Посад, Московская область

Рождение ребёнка
1717

Сын: Трунин Василий Степанов

Мать ребёнка: Трунина Мария Васильева

Демидово, Павловский Посад, Московская область

Рождение ребёнка
1717

Сын: Трунин Селиверст Степанов

Мать ребёнка: Трунина Мария Васильева

Демидово, Павловский Посад, Московская область

Рождение ребёнка
1730

Сын: Трунин Трофим Степанов

Мать ребёнка: Трунина Мария Васильева

Демидово, Павловский Посад, Московская область

Смерть
1764

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