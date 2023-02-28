Илья Косьмин
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смерти04.09.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Косьма Прокопов
Мать: Ксения (Тарасова)
Рождение ребёнка
16.01.1844
Дочь: Ксения Ильина
Мать ребёнка: Евдокия Дмитриева
Рождение ребёнка
04.10.1846
Дочь: Параскева Ильина
Мать ребёнка: Евдокия Дмитриева
Рождение ребёнка
08.10.1849
Сын: Яков Ильин
Мать ребёнка: Евдокия Дмитриева
Рождение ребёнка
11.12.1852
Дочь: Даниил Ильин
Мать ребёнка: Евдокия Дмитриева
Рождение ребёнка
16.02.1854
Сын: Панфил Ильин
Мать ребёнка: Евдокия Дмитриева
Рождение ребёнка
25.05.1856
Дочь: Феодосия Ильина
Мать ребёнка: Евдокия Дмитриева
Рождение ребёнка
07.11.1857
Дочь: Матрона Ильина
Мать ребёнка: Евдокия Дмитриева
Смерть
04.09.1883
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.