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Илья Косьмин

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Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1817

Дата смерти

04.09.1883

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Косьма Прокопов

Мать: Ксения (Тарасова)

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.01.1844

Дочь: Ксения Ильина

Мать ребёнка: Евдокия Дмитриева

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.10.1846

Дочь: Параскева Ильина

Мать ребёнка: Евдокия Дмитриева

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.10.1849

Сын: Яков Ильин

Мать ребёнка: Евдокия Дмитриева

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.12.1852

Дочь: Даниил Ильин

Мать ребёнка: Евдокия Дмитриева

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.02.1854

Сын: Панфил Ильин

Мать ребёнка: Евдокия Дмитриева

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.05.1856

Дочь: Феодосия Ильина

Мать ребёнка: Евдокия Дмитриева

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1857

Дочь: Матрона Ильина

Мать ребёнка: Евдокия Дмитриева

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
04.09.1883
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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