Марфа Трофимова
Место рожденияд.Миски Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Трофим Трофимов
Мать: Марфа Емельянова
д.Миски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1842
Сын: Иоанн Фокин
Отец ребёнка: Фока Иванов
Бракосочетание
11.11.1845
Муж: Фока Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.02.1849
Сын: Георгий Семёнов
Отец ребёнка: Семён Иванов
Рождение ребёнка
1849
Сын: Георгий Фокин
Отец ребёнка: Фока Иванов
Рождение ребёнка
25.11.1850
Сын: Георгий мл
Отец ребёнка: Фока Иванов
Рождение ребёнка
08.08.1853
Дочь: Васса Фокина
Отец ребёнка: Фока Иванов
Рождение ребёнка
05.02.1855
Сын: Парфений Семёнов
Отец ребёнка: Семён Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Парфений Фокин
Отец ребёнка: Фока Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семён Иванов
Смерть
Неизвестно