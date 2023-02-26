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Марфа Трофимова

Место рождения

д.Миски Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Трофим Трофимов

Мать: Марфа Емельянова

д.Миски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1842

Сын: Иоанн Фокин

Отец ребёнка: Фока Иванов

Бракосочетание
11.11.1845

Муж: Фока Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.02.1849

Сын: Георгий Семёнов

Отец ребёнка: Семён Иванов

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Георгий Фокин

Отец ребёнка: Фока Иванов

Рождение ребёнка
25.11.1850

Сын: Георгий мл

Отец ребёнка: Фока Иванов

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.08.1853

Дочь: Васса Фокина

Отец ребёнка: Фока Иванов

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.02.1855

Сын: Парфений Семёнов

Отец ребёнка: Семён Иванов

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Парфений Фокин

Отец ребёнка: Фока Иванов

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семён Иванов

Смерть
Неизвестно
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