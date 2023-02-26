Евдокия Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Дмитриева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1844

Дочь: Ксения Ильина

Отец ребёнка: Илья Косьмин

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.10.1846

Дочь: Параскева Ильина

Отец ребёнка: Илья Косьмин

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.10.1849

Сын: Яков Ильин

Отец ребёнка: Илья Косьмин

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.12.1852

Дочь: Даниил Ильин

Отец ребёнка: Илья Косьмин

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.02.1854

Сын: Панфил Ильин

Отец ребёнка: Илья Косьмин

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.05.1856

Дочь: Феодосия Ильина

Отец ребёнка: Илья Косьмин

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1857

Дочь: Матрона Ильина

Отец ребёнка: Илья Косьмин

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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