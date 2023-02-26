Евдокия Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1844
Дочь: Ксения Ильина
Отец ребёнка: Илья Косьмин
Рождение ребёнка
04.10.1846
Дочь: Параскева Ильина
Отец ребёнка: Илья Косьмин
Рождение ребёнка
08.10.1849
Сын: Яков Ильин
Отец ребёнка: Илья Косьмин
Рождение ребёнка
11.12.1852
Дочь: Даниил Ильин
Отец ребёнка: Илья Косьмин
Рождение ребёнка
16.02.1854
Сын: Панфил Ильин
Отец ребёнка: Илья Косьмин
Рождение ребёнка
25.05.1856
Дочь: Феодосия Ильина
Отец ребёнка: Илья Косьмин
Рождение ребёнка
07.11.1857
Дочь: Матрона Ильина
Отец ребёнка: Илья Косьмин
Смерть
Неизвестно