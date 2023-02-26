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Яков Ильин

Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

08.10.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1817 г.р.

Мать

До 1825 г.р.

Жена

1852 г.р.

Дети

1872 г.р.
1873 г.р.
1875 г.р.
1878 г.р.
1879 г.р.
1882 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1849

Отец: Илья Косьмин

Мать: Евдокия Дмитриева

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
27.01.1871

Жена: Параскева Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.05.1872

Сын: Иван ст

Мать ребёнка: Параскева Ильина

Рождение ребёнка
22.09.1873

Сын: Иоанн Яковлев

Мать ребёнка: Параскева Ильина

Рождение ребёнка
26.05.1875

Сын: Никита Яковлев

Мать ребёнка: Параскева Ильина

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.01.1878

Сын: Василий ст

Мать ребёнка: Параскева Ильина

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.11.1879

Дочь: Мария Яковлева

Мать ребёнка: Параскева Ильина

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.08.1882

Сын: Мирон Яковлев

Мать ребёнка: Параскева Ильина

Рождение ребёнка
29.05.1885

Дочь: Акилина Яковлева

Мать ребёнка: Параскева Ильина

Рождение ребёнка
26.02.1888

Дочь: Евдокия Яковлева

Мать ребёнка: Параскева Ильина

Рождение ребёнка
23.04.1890

Сын: Василий Яковлев

Мать ребёнка: Параскева Ильина

Рождение ребёнка
15.01.1893

Сын: Пётр Яковлев

Мать ребёнка: Параскева Ильина

Рождение ребёнка
10.11.1895

Дочь: Параскева Яковлева

Мать ребёнка: Параскева Ильина

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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