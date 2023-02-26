Параскева Ильина
Место рожденияд.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
27.01.1871
Муж: Яков Ильин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.05.1872
Сын: Иван ст
Отец ребёнка: Яков Ильин
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.09.1873
Сын: Иоанн Яковлев
Отец ребёнка: Яков Ильин
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.05.1875
Сын: Никита Яковлев
Отец ребёнка: Яков Ильин
Рождение ребёнка
28.01.1878
Сын: Василий ст
Отец ребёнка: Яков Ильин
Рождение ребёнка
15.11.1879
Дочь: Мария Яковлева
Отец ребёнка: Яков Ильин
Рождение ребёнка
06.08.1882
Сын: Мирон Яковлев
Отец ребёнка: Яков Ильин
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.05.1885
Дочь: Акилина Яковлева
Отец ребёнка: Яков Ильин
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.02.1888
Дочь: Евдокия Яковлева
Отец ребёнка: Яков Ильин
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.04.1890
Сын: Василий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Ильин
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1893
Сын: Пётр Яковлев
Отец ребёнка: Яков Ильин
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.11.1895
Дочь: Параскева Яковлева
Отец ребёнка: Яков Ильин
Смерть
Неизвестно