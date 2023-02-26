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Параскева Ильина

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Место рождения

д.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1849 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Илья

Мать: ?

д.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.01.1871

Муж: Яков Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.05.1872

Сын: Иван ст

Отец ребёнка: Яков Ильин

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.09.1873

Сын: Иоанн Яковлев

Отец ребёнка: Яков Ильин

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.05.1875

Сын: Никита Яковлев

Отец ребёнка: Яков Ильин

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.01.1878

Сын: Василий ст

Отец ребёнка: Яков Ильин

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.11.1879

Дочь: Мария Яковлева

Отец ребёнка: Яков Ильин

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.08.1882

Сын: Мирон Яковлев

Отец ребёнка: Яков Ильин

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.05.1885

Дочь: Акилина Яковлева

Отец ребёнка: Яков Ильин

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.02.1888

Дочь: Евдокия Яковлева

Отец ребёнка: Яков Ильин

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.04.1890

Сын: Василий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Ильин

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1893

Сын: Пётр Яковлев

Отец ребёнка: Яков Ильин

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.11.1895

Дочь: Параскева Яковлева

Отец ребёнка: Яков Ильин

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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