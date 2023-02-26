Илья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1846
Дочь: Ксения Ильина
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Параскева Ильина
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1853
Дочь: Ксения Ильина
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1854
Дочь: Варвара Ильина
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно