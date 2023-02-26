Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1846

Дочь: Ксения Ильина

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Параскева Ильина

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
До 1853

Дочь: Ксения Ильина

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
До 1854

Дочь: Варвара Ильина

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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