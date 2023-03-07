Ксения (Тарасова)
Место рождения
Дата рождения02.02.1793
Дата смерти26.07.1831
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1793
Отец: Аким Павлов
Мать: Агафия Максимова
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Агафия Косьмина
Отец ребёнка: Косьма Прокопов
Рождение ребёнка
1815
Сын: Василий Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Прокопов
Рождение ребёнка
1817
Сын: Илья Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Прокопов
Рождение ребёнка
13.08.1821
Дочь: Евдокия Косьмина
Отец ребёнка: Косьма Прокопов
Рождение ребёнка
1826
Сын: Иван Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Прокопов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Косьма Прокопов
Смерть
26.07.1831
Причина смерти: холера