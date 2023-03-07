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Ксения (Тарасова)

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Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

02.02.1793

Дата смерти

26.07.1831

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1793

Отец: Аким Павлов

Мать: Агафия Максимова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Агафия Косьмина

Отец ребёнка: Косьма Прокопов

Рождение ребёнка
1815

Сын: Василий Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Прокопов

Рождение ребёнка
1817

Сын: Илья Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Прокопов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.08.1821

Дочь: Евдокия Косьмина

Отец ребёнка: Косьма Прокопов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1826

Сын: Иван Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Прокопов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косьма Прокопов

Смерть
26.07.1831
Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: холера
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