Иван Косьмин
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Косьма Прокопов
Мать: Ксения (Тарасова)
Бракосочетание
11.02.1848
Жена: Ефросиния Алексеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.03.1849
Дочь: Дария Иванова
Мать ребёнка: Ефросиния Алексеева
д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Соломония Иоаннова
Мать ребёнка: Ефросиния Алексеева
Рождение ребёнка
18.07.1853
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Ефросиния Алексеева
д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.11.1855
Дочь: Матрона Иванова
Мать ребёнка: Ефросиния Алексеева
Рождение ребёнка
08.10.1858
Сын: Азарий Иоаннов
Мать ребёнка: Ефросиния Алексеева
д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1860
Сын: Илья Иванов
Мать ребёнка: Ефросиния Алексеева
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно