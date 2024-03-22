Иван Косьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Косьмин

Иван Косьмин

Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Косьма Прокопов

Мать: Ксения (Тарасова)

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
11.02.1848

Жена: Ефросиния Алексеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.03.1849

Дочь: Дария Иванова

Мать ребёнка: Ефросиния Алексеева

д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Соломония Иоаннова

Мать ребёнка: Ефросиния Алексеева

Рождение ребёнка
18.07.1853

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Ефросиния Алексеева

д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.11.1855

Дочь: Матрона Иванова

Мать ребёнка: Ефросиния Алексеева

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.10.1858

Сын: Азарий Иоаннов

Мать ребёнка: Ефросиния Алексеева

д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1860

Сын: Илья Иванов

Мать ребёнка: Ефросиния Алексеева

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close