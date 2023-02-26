Илья Иванов
Место рожденияд.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения19.07.1860
Дата смерти16.01.1899
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1860
Отец: Иван Косьмин
Мать: Ефросиния Алексеева
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.12.1885
Сын: Пётр Ильин
Мать ребёнка: Анисия Ильина
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.04.1890
Сын: Трофим Ильин
Мать ребёнка: Анисия Ильина
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисия Ильина
Смерть
16.01.1899
Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд