Илья Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИлья Иванов

Илья Иванов

Место рождения

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

19.07.1860

Дата смерти

16.01.1899

Пол

Мужской

Отец

1826 г.р.

Мать

1830 г.р.

Жена

До 1871 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1860

Отец: Иван Косьмин

Мать: Ефросиния Алексеева

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.12.1885

Сын: Пётр Ильин

Мать ребёнка: Анисия Ильина

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.04.1890

Сын: Трофим Ильин

Мать ребёнка: Анисия Ильина

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисия Ильина

Смерть
16.01.1899
Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close