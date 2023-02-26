Анисия Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисия Ильина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1885

Сын: Пётр Ильин

Отец ребёнка: Илья Иванов

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.04.1890

Сын: Трофим Ильин

Отец ребёнка: Илья Иванов

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья Иванов

Смерть
Неизвестно
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