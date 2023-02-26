Анисия Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1885
Сын: Пётр Ильин
Отец ребёнка: Илья Иванов
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.04.1890
Сын: Трофим Ильин
Отец ребёнка: Илья Иванов
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илья Иванов
Смерть
Неизвестно