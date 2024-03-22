Ефросиния Алексеева
Место рождения
Дата рождения20.09.1830
Дата смерти19.06.1895
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1830
Отец: Алексей Тихонов
Мать: Дария Григорьева
Бракосочетание
11.02.1848
Муж: Иван Косьмин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.03.1849
Дочь: Дария Иванова
Отец ребёнка: Иван Косьмин
д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Соломония Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Косьмин
Рождение ребёнка
18.07.1853
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Иван Косьмин
д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.11.1855
Дочь: Матрона Иванова
Отец ребёнка: Иван Косьмин
Рождение ребёнка
08.10.1858
Сын: Азарий Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Косьмин
д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1860
Сын: Илья Иванов
Отец ребёнка: Иван Косьмин
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
19.06.1895