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Ефросиния Алексеева

Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

20.09.1830

Дата смерти

19.06.1895

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1830

Отец: Алексей Тихонов

Мать: Дария Григорьева

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
11.02.1848

Муж: Иван Косьмин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.03.1849

Дочь: Дария Иванова

Отец ребёнка: Иван Косьмин

д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Соломония Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Косьмин

Рождение ребёнка
18.07.1853

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Иван Косьмин

д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.11.1855

Дочь: Матрона Иванова

Отец ребёнка: Иван Косьмин

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.10.1858

Сын: Азарий Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Косьмин

д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1860

Сын: Илья Иванов

Отец ребёнка: Иван Косьмин

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
19.06.1895
Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
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