Мария Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

02.05.1880

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Алексей Тихонов

Мать: Дария Григорьева

Рождение ребёнка
19.07.1842

Дочь: Мария Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Емельянов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.02.1844

Сын: Парфений Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Емельянов

д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.06.1845

Дочь: Акилина Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Емельянов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.04.1847

Дочь: Ирина Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Емельянов

д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1849

Дочь: Агрипина Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Емельянов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1851

Сын: Аким Емельянов

Отец ребёнка: Михаил Емельянов

Рождение ребёнка
08.03.1855

Дочь: Дария Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Емельянов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.06.1857

Дочь: Акилина мл

Отец ребёнка: Михаил Емельянов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.06.1860

Сын: Иван Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Емельянов

д.Станиги
Рождение ребёнка
12.06.1860

Сын: Тихон Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Емельянов

д.Станиги
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Емельянов

Смерть
02.05.1880
Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
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