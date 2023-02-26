Мария Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти02.05.1880
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Алексей Тихонов
Мать: Дария Григорьева
Рождение ребёнка
19.07.1842
Дочь: Мария Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Емельянов
Рождение ребёнка
05.02.1844
Сын: Парфений Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Емельянов
д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.06.1845
Дочь: Акилина Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Емельянов
Рождение ребёнка
19.04.1847
Дочь: Ирина Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Емельянов
д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1849
Дочь: Агрипина Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Емельянов
Рождение ребёнка
1851
Сын: Аким Емельянов
Отец ребёнка: Михаил Емельянов
Рождение ребёнка
08.03.1855
Дочь: Дария Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Емельянов
Рождение ребёнка
01.06.1857
Дочь: Акилина мл
Отец ребёнка: Михаил Емельянов
Рождение ребёнка
12.06.1860
Сын: Иван Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Емельянов
д.Станиги
Рождение ребёнка
12.06.1860
Сын: Тихон Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Емельянов
д.Станиги
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Емельянов
Смерть
02.05.1880