Парфений Михайлов
Место рожденияд.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения05.02.1844
Дата смерти21.07.1844
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1844
Отец: Михаил Емельянов
Мать: Мария Алексеева
д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
21.07.1844
Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от оспы