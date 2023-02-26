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Парфений Михайлов

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Место рождения

д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

05.02.1844

Дата смерти

21.07.1844

Пол

Мужской

Отец

1824 г.р.

Мать

1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1844

Отец: Михаил Емельянов

Мать: Мария Алексеева

д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
21.07.1844
Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от оспы
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