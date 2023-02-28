Фока Алексеев
Место рождения
Дата рождения24.07.1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1824
Отец: Алексей Тихонов
Мать: Дария Григорьева
Бракосочетание
18.10.1842
Жена: Агрипина Трофимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.05.1850
Сын: Иоанн Фокин
Мать ребёнка: Агрипина Трофимова
д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Мавра Фокина
Мать ребёнка: Агрипина Трофимова
Рождение ребёнка
16.05.1856
Сын: Федот Фокин
Мать ребёнка: Агрипина Трофимова
Рождение ребёнка
10.08.1857
Сын: Максим Фокин
Мать ребёнка: Агрипина Трофимова
Рождение ребёнка
1861
Сын: Григорий Фокин
Мать ребёнка: Агрипина Трофимова
Смерть
Неизвестно