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Фока Алексеев

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Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

24.07.1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1824

Отец: Алексей Тихонов

Мать: Дария Григорьева

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
18.10.1842

Жена: Агрипина Трофимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.05.1850

Сын: Иоанн Фокин

Мать ребёнка: Агрипина Трофимова

д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Мавра Фокина

Мать ребёнка: Агрипина Трофимова

Рождение ребёнка
16.05.1856

Сын: Федот Фокин

Мать ребёнка: Агрипина Трофимова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.08.1857

Сын: Максим Фокин

Мать ребёнка: Агрипина Трофимова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1861

Сын: Григорий Фокин

Мать ребёнка: Агрипина Трофимова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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