Мищенко Яков Васильевич
Место рождения
Дата рождения10.10.1908 ст.
Дата смерти25.07.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1908 ст.
Рождение ребёнка
Около 1939
Дочь: Денисенко Валентина Яковлевна
Мать ребёнка: Мищенко Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
25.02.1942
Дочь: Ясенко Раиса Яковлевна
Мать ребёнка: Мищенко Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
21.03.1947
Дочь: Тесля Любовь Яковлевна
Мать ребёнка: Мищенко Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
13.10.1948
Сын: Мищенко Владимир Яковлевич
Мать ребёнка: Мищенко Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
03.02.1953
Дочь: Сербина Лидия Яковлевна
Мать ребёнка: Мищенко Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
10.06.1955
Дочь: Кочубей Антонина Яковлевна
Мать ребёнка: Мищенко Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
24.05.1959
Мать ребёнка: Мищенко Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
07.07.1961
Мать ребёнка: Мищенко Мария Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.07.2001
Ленинградская, Ленинградский муниципальный район, Краснодарский край