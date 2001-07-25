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Мищенко Яков Васильевич

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Место рождения

Канеловская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

10.10.1908 ст.

Дата смерти

25.07.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1908 ст.

Отец: Мищенко Василий Михайлович

Мать: Мищенко Ефросинья Арсентьевна

Канеловская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1939

Дочь: Денисенко Валентина Яковлевна

Мать ребёнка: Мищенко Мария Григорьевна

Западный, Ленинградский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
25.02.1942

Дочь: Ясенко Раиса Яковлевна

Мать ребёнка: Мищенко Мария Григорьевна

Западный, Ленинградский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
21.03.1947

Дочь: Тесля Любовь Яковлевна

Мать ребёнка: Мищенко Мария Григорьевна

Западный, Ленинградский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
13.10.1948

Сын: Мищенко Владимир Яковлевич

Мать ребёнка: Мищенко Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
03.02.1953

Дочь: Сербина Лидия Яковлевна

Мать ребёнка: Мищенко Мария Григорьевна

Западный, Ленинградский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
10.06.1955

Дочь: Кочубей Антонина Яковлевна

Мать ребёнка: Мищенко Мария Григорьевна

Западный, Ленинградский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
24.05.1959

Сын: Мищенко Сергей Яковлевич

Мать ребёнка: Мищенко Мария Григорьевна

Западный, Ленинградский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
07.07.1961

Сын: Мищенко Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Мищенко Мария Григорьевна

Западный, Ленинградский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мищенко Мария Григорьевна

Смерть
25.07.2001
Ленинградская, Ленинградский муниципальный район, Краснодарский край
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