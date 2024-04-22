Денисенко (Мищенко) Валентина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисенко (Мищенко) Валентина Яковлевна

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Место рождения

Западный, Ленинградский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Около 1939

Дата смерти

Около 1988

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1939

Отец: Мищенко Яков Васильевич

Мать: Мищенко Мария Григорьевна

Западный, Ленинградский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1965

Сын: Денисенко Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Денисенко Михаил

Образцовый, Ленинградский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1969

Дочь: Христенко Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Денисенко Михаил

Образцовый, Ленинградский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гончарова Галина Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Образцовый, Ленинградский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисенко Михаил

Смерть
Около 1988
Образцовый, Ленинградский муниципальный район, Краснодарский край
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