Денисенко (Мищенко) Валентина Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1939
Дата смертиОколо 1988
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1939
Отец: Мищенко Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1965
Сын: Денисенко Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Денисенко Михаил
Рождение ребёнка
1969
Дочь: Христенко Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Денисенко Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гончарова Галина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Денисенко Михаил
Смерть
Около 1988