Тесля (Мищенко) Любовь Яковлевна
Место рождения
Дата рождения21.03.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1947
Отец: Мищенко Яков Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1965
Отец ребёнка: Тесля Николай
Рождение ребёнка
01.03.1973
Сын: Тесля Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Тесля Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тесля Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тесля Николай