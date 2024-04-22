Тесля (Мищенко) Любовь Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тесля (Мищенко) Любовь Яковлевна

Место рождения

Западный, Ленинградский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

21.03.1947

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1947

Отец: Мищенко Яков Васильевич

Мать: Мищенко Мария Григорьевна

Западный, Ленинградский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1965

Сын: Тесля Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Тесля Николай

Канеловская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
01.03.1973

Сын: Тесля Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Тесля Николай

Канеловская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тесля Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Тесля Николай

Канеловская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тесля Николай

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