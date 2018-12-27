Мищенко Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения07.07.1961
Дата смерти27.12.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1961
Отец: Мищенко Яков Васильевич
Рождение ребёнка
24.08.1983
Сын: Мищенко Александр Иванович
Мать ребёнка: Мищенко Людмила Витальевна
Рождение ребёнка
19.06.1992
Дочь: Виктория Ивановна
Мать ребёнка: Мищенко Людмила Витальевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.12.2018