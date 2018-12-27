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Мищенко Иван Яковлевич

Место рождения

Западный, Ленинградский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

07.07.1961

Дата смерти

27.12.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1961

Отец: Мищенко Яков Васильевич

Мать: Мищенко Мария Григорьевна

Западный, Ленинградский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
24.08.1983

Сын: Мищенко Александр Иванович

Мать ребёнка: Мищенко Людмила Витальевна

Ленинградская, Ленинградский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
19.06.1992

Дочь: Виктория Ивановна

Мать ребёнка: Мищенко Людмила Витальевна

Ленинградская, Ленинградский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мищенко Людмила Витальевна

Смерть
27.12.2018
Ленинградская, Ленинградский муниципальный район, Краснодарский край
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