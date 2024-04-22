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Мищенко Василий Михайлович

Место рождения

Канеловская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

01.01.1874 ст.

Дата смерти

17.04.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1874 ст.

Отец: Мищенко Михаил Федорович

Мать: Мищенко Вера Григорьевна

Канеловская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1902

Сын: Мищенко Иван Васильевич

Мать ребёнка: Мищенко Ефросинья Арсентьевна

Канеловская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1904

Сын: Мищенко Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Мищенко Ефросинья Арсентьевна

Канеловская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
25.12.1906

Дочь: Мищенко Серафима Васильевна

Мать ребёнка: Мищенко Ефросинья Арсентьевна

Рождение ребёнка
10.10.1908 ст.

Сын: Мищенко Яков Васильевич

Мать ребёнка: Мищенко Ефросинья Арсентьевна

Канеловская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
19.12.1914

Сын: Мищенко Николай Васильевич

Мать ребёнка: Мищенко Ефросинья Арсентьевна

Канеловская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Зыкова Нина Васьевна

Мать ребёнка: Мищенко Ефросинья Арсентьевна

Канеловская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Луговая Мария Васильевна

Мать ребёнка: Мищенко Ефросинья Арсентьевна

Канеловская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
17.04.1955
Канеловская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
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