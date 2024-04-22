Мищенко Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения01.01.1874 ст.
Дата смерти17.04.1955
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1874 ст.
Отец: Мищенко Михаил Федорович
Мать: Мищенко Вера Григорьевна
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Мищенко Ефросинья Арсентьевна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Мищенко Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Мищенко Ефросинья Арсентьевна
Рождение ребёнка
25.12.1906
Дочь: Мищенко Серафима Васильевна
Мать ребёнка: Мищенко Ефросинья Арсентьевна
Рождение ребёнка
10.10.1908 ст.
Мать ребёнка: Мищенко Ефросинья Арсентьевна
Рождение ребёнка
19.12.1914
Сын: Мищенко Николай Васильевич
Мать ребёнка: Мищенко Ефросинья Арсентьевна
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Зыкова Нина Васьевна
Мать ребёнка: Мищенко Ефросинья Арсентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Луговая Мария Васильевна
Мать ребёнка: Мищенко Ефросинья Арсентьевна
Смерть
17.04.1955