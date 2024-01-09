Мищенко Ефросинья Арсентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мищенко Ефросинья Арсентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

27.06.1928

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Мищенко Иван Васильевич

Отец ребёнка: Мищенко Василий Михайлович

Канеловская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1904

Сын: Мищенко Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Мищенко Василий Михайлович

Канеловская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
25.12.1906

Дочь: Мищенко Серафима Васильевна

Отец ребёнка: Мищенко Василий Михайлович

Рождение ребёнка
10.10.1908 ст.

Сын: Мищенко Яков Васильевич

Отец ребёнка: Мищенко Василий Михайлович

Канеловская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
19.12.1914

Сын: Мищенко Николай Васильевич

Отец ребёнка: Мищенко Василий Михайлович

Канеловская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Зыкова Нина Васьевна

Отец ребёнка: Мищенко Василий Михайлович

Канеловская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Луговая Мария Васильевна

Отец ребёнка: Мищенко Василий Михайлович

Канеловская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
27.06.1928
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