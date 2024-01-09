Мищенко Ефросинья Арсентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти27.06.1928
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Мищенко Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Мищенко Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Мищенко Василий Михайлович
Рождение ребёнка
25.12.1906
Дочь: Мищенко Серафима Васильевна
Отец ребёнка: Мищенко Василий Михайлович
Рождение ребёнка
10.10.1908 ст.
Отец ребёнка: Мищенко Василий Михайлович
Рождение ребёнка
19.12.1914
Сын: Мищенко Николай Васильевич
Отец ребёнка: Мищенко Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Зыкова Нина Васьевна
Отец ребёнка: Мищенко Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Луговая Мария Васильевна
Отец ребёнка: Мищенко Василий Михайлович
Смерть
27.06.1928