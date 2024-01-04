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Носачев Григорий Васильевич

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Место рождения

Станица Ремонтная, Ростовская Область, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Носачев Василий

Мать: Носачева Наталья

Станица Ремонтная, Ростовская Область, Россия
Рождение ребёнка
12.09.1935

Сын: Носачев Юлий Григорьевич

Мать ребёнка: Носачева Галина Александровна

Элиста, Россия
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Людмила

Мать ребёнка: Носачева Галина Александровна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Носачев Вячеслав

Мать ребёнка: Носачева Галина Александровна

Рождение ребёнка
12.08.1947

Сын: Носачев Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Носачева Галина Александровна

РФ, Ставропольский край, г. Черкесск
Смерть
Неизвестно
РФ, Ставропольский край, г. Черкесск
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