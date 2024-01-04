Носачев Григорий Васильевич
Место рожденияСтаница Ремонтная, Ростовская Область, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Носачев Василий
Мать: Носачева Наталья
Станица Ремонтная, Ростовская Область, Россия
Рождение ребёнка
12.09.1935
Мать ребёнка: Носачева Галина Александровна
Элиста, Россия
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Людмила
Мать ребёнка: Носачева Галина Александровна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Носачев Вячеслав
Мать ребёнка: Носачева Галина Александровна
Рождение ребёнка
12.08.1947
Сын: Носачев Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Носачева Галина Александровна
РФ, Ставропольский край, г. Черкесск
Смерть
Неизвестно
РФ, Ставропольский край, г. Черкесск